Умерла 22-летняя «Мисс Австрия» Лючия Шишич

Победительница конкурса красоты «Мисс Австрия» Лючия Шишич умерла на 23-м году жизни. Информацию подтвердили организаторы соревнований, а также друзья и семья девушки, сообщает Daily Mail.

«Лючия останется в нашей памяти прекрасной молодой женщиной. Наши мысли и глубочайшие соболезнования в это тяжелое время — с ее семьей, друзьями и всеми, кто был ей близок», — заявили организаторы.

Шишич получила корону «Мисс Австрия» в 2024 году. Она сохраняла титул действующей победительницы конкурса до конца своих дней, поскольку в 2025 и 2026 года состязания не проводились.

Известно, что у Шишич с рождения был порок сердца. Она перенесла семь операций и других процедур. Последняя из них прошла в конце 2025 года. После нее модель говорила, что чувствует себя хорошо и надеялась, что лечение ей больше не грозит.

Официальная причина смерти пока не раскрыта. Кроме того, нет сведений о том, что к трагедии привели проблемы с сердцем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в свой день рождения умерла участница конкурса «Мисс Земля» от Индонезии Путри Джуфича.

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