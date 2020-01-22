Ирина Дубцова отдыхает на Мальдивах в кругу семьи — мамы Натальи и сына Артема. У себя в блоге в Instagram певица пожаловалась на то, что подросток всячески избегает ее попыток сделать семейное фото.

13-летнего звездного наследника, который был рожден Ириной в браке с музыкантом Романом Черницыным, не поймать для совместных фотоснимков. Однако Дубцова нашла управу на своенравного сына.

«Довольная улыбочка после очередной неудачной попытки сфотографироваться с сыном. Месть последовала незамедлительно. Мы с мамой выпили и его коктейль тоже, пока он скрывался от совместных фото в басике», — иронизирует артистка (сохранены орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).

Instagram @dubtsova_official

В сторис своего блога она показала, как Артем стремительно убегает от камеры. Родственникам изредка удается запечатлеть подростка лишь со спины.

Instagram @dubtsova_official

Подписчики предположили в комментариях, что у мальчика переходный возраст — время, когда подростку хочется почувствовать себя значимым в кругу сверстников и не портить имидж «крутого парня».

В поведении Артема многие фанаты узнали своих детей.

«Все дети наверно такие в этом возрасте. Нашей 15, тоже в кадр не затащить»;

«Видимо у многих молодых людей такое поветрие — не фоткаться со своими мамами. Мой тоже не хочет, а жаль»;

«Ирина, как я вас понимаю. Я даже коллаж сделала, как он со мной маленьким фотографировался. И в 17 лет. Но, будет 25, сам будет говорить: Мамуля красотка, давай фото. Хорошего вам отдыха», — написали восторженные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что сына Дубцовой перепутали с ее возлюбленным.