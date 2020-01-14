«Вас не принимают за пару?»: Сына Дубцовой перепутали с ее возлюбленным

Российская поп-исполнительница Ирина Дубцова вместе со своим 13-летним сыном Артемом сейчас отдыхает на Мальдивах. На своей странице в Instagram звезда поделилась трогательным снимком, сделанным на отдыхе. На фото артистка позирует на пляже на фоне гигантских пальм, обнявшись со своим наследником. Как видно на кадре, подросток уже обогнал свою мать по росту.

Подписчики, давно не видевшие фотографии сына Дубцовой, были поражены, как стремительно он вырос. Некоторые стали вспоминать, как буквально недавно теледива делилась детскими снимками Артема, а уже сейчас он превратился в настоящего юношу.

Instagram @dubtsova_official

Некоторые, в свою очередь, отметили, что, поскольку мальчик запечатлен на фото в солнечных очках и нельзя разглядеть его черты лица, подростка несложно спутать с возможным возлюбленным светской львицы.

«Парень классный! Вас не принимают за пару?»

«Ничего себе, как он вырос! Обожаю вас!»

«Прям пара! Большой какой!»

«Какой взрослый парень!»

«Красавцы!» — восхищались юзеры.

А кто-то из пользователей даже стал подыскивать сыну певицы невесту.

«Завидный жених! Ему мы б невесту такую же красивую!» — отметила одна из подписчиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Дубцова поймала свадебный букет.