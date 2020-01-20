Мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности, задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте СК РФ, предполагаемый преступник посредством психологического воздействия склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1, статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. В рамках расследования преступления проводится ряд обысков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять приезжих из стран СНГ арестованы на два месяца в Мещанском районном суде Москвы по подозрению в причастности к деятельности террористической организации.