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Подозреваемый в вербовке террористов задержан в Петербурге — видео

, 16:13 | Карина Бернтгольц Видео 50

По версии следствия, мужчина пытался склонить граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Тема:
Война в Сирии 4516

Мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности, задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте СК РФ, предполагаемый преступник посредством психологического воздействия склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1, статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. В рамках расследования преступления проводится ряд обысков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять приезжих из стран СНГ арестованы на два месяца в Мещанском районном суде Москвы по подозрению в причастности к деятельности террористической организации.

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