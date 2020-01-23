«Красотка, спору нет»: Виктория Романец отдыхает в бикини не по размеру

Звезда «Дома-2» Виктория Романец опубликовала пикантный снимок на своей странице в Instagram. На фото бывшая участница проекта позирует у бассейна в тесном бюстгальтере и соломенной шляпе.

В публикации Романец сообщила подписчикам, что бикини выбран ею не случайно — девушка променяла московскую зиму на жаркий Бали.

Виктория отправилась на любимый курорт «пожариться» и полежать под палящим солнцем после путешествия в Сингапур, где она праздновала свой день рождения. Кроме того, знаменитость пожаловалась, что уже десять дней не была на тренировке и ни в чем себе не отказывает.

Instagram @_viktoriya_14

Впрочем, бояться девушке нечего — реакция фанатов на идеальное тело Романец не заставила себя ждать. Поклонники завалили звезду «телестройки» хвалебными комплиментами и отметили, что старания модели в спортзале не прошли зря.

«Вы великолепны»;

«Викуся, ты красотка, спору нет»;

«Шикарная»;

«Вика, как всегда супер», — восхитились подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория воплотила образ роковой красотки в обтягивающем боди и длинных перчатках — манящий наряд был выбран девушкой для фотосессии.