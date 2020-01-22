«Отфотошопилась»: Ольгу Орлову упрекнули за ретушь на снимке в купальнике

Ольгу Орлову раскритиковали за очередное пляжное фото в Instagram. По мнению недовольных подписчиков, артистка и телеведущая слишком увлеклась ретушью и попытками выглядеть младше, чем она есть.

В социальной сети певица поделилась кадром из поездки на Сейшелы — там телеведущая не только отдыхала, но и участвовала в съемках «Дома-2». На снимке Ольга в синем слитном купальнике сидит, опершись на одну руку, на фоне пальм и океана. Выбранная поза удачно подчеркивает стройные ноги и осиную талию звезды. Однако злопыхатели Орловой убеждены — речи о действительной красоте артистки не идет.

«Какая красавица?! Отфотошопилась, гнусный голос, вечно грудь дряхлую прячет цепочками, цепочки на руке», — цитирует «Утро.ру» мнение фолловеров.

Instagram @olgaorlova1311

Однако большинство подписчиков Ольги не разделяют подобных взглядов. Поклонники телеведущей и певицы считают, что Орлова выглядит превосходно.

«Какая красивая, милая, нежная!»

«Обалденно, красиво, бесподобно!»

«Оленька, вы идеальны и душой и телом!» — восхищаются фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова обнажилась в ванне с лепестками цветов.