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  4. Власти РФ усилили контроль на границе после вспышки коронавируса в КНР

Власти РФ усилили контроль на границе после вспышки коронавируса в КНР

, 19:56 Эфирная новость 23

Особое внимание сейчас к регионам Дальнего Востока, соседствующим с Поднебесной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Weller; 5-tv.ru

Несмотря на усиление контроля в аэропортах, на морских и железнодорожных вокзалах в России обеспокоены ситуацией в Китае.

Минздрав сообщил, что разработаны меры по немедленной эвакуации больных короновирусом и обеспечению их лабораторной диагностикой. Особое внимание — к регионам Дальнего Востока, соседствующим с Поднебесной и двум столицам, которые, по традиции, принимают большую часть туристов оттуда.

Какие меры предпринимаются, расскажет Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, угрожает ли распространение нового коронавируса России.

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