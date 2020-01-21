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Угрожает ли распространение нового коронавируса России — данные Роспотребнадзора

, 12:22 | Светлана Александрова Видео 63

Ученые установили, что появившееся в Китае заболевание передается от человека к человеку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Song Weixing, Sipa Asia, Li An; Известия / Алексей Майшев

Исключить завоз в Россию появившегося в Китае нового коронавируса, от которого в Поднебесной умерли четыре человека, нельзя. Однако его широкое распространение на территории нашей страны маловероятно. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя вывод китайских ученых, что заболевание все-таки передается от человека к человеку.

«Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно. Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжают в Российскую Федерацию, примерно столько же наших сограждан посещают Китай», — цитирует сообщения Роспотребнадзора РИА Новости.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по последним данным, вирусом 2019-nCoV в Китае заразились более 200 человек, в том числе 14 медиков, которые контактировали с больными. Заболевание уже распространилось на территорию Южной Кореи, Таиланда и Японии.

Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань появились в конце декабря. Медики предполагают, что источником новой болезни могли стать морепродукты или мясо с недостаточной тепловой обработкой. Первоначально считалось, что от человека к человеку он не передается. В связи с появлением нового коронавируса на 22 января назначено экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения.

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