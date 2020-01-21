Стали известны имена министров, сохранивших посты в обновленном правительстве РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «Структуре федеральных органов исполнительной власти». Ряд министров прежнего правительства сохранили свои посты. В частности, это руководители следующих ведомств:
- Министр энергетики Александр Новак
- Министр транспорта Евгений Дитрих
- Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
- Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
- Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
- Министр обороны Сергей Шойгу
- Министр иностранных дел Сергей Лавров
- Министр финансов Антон Силуанов
- Глава МЧС Евгений Зиничев
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил, что предыдущее правительство создало хорошую базу для дальнейшего развития.