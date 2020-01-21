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Стали известны имена министров, сохранивших посты в обновленном правительстве РФ

, 20:38 | Сергей Зеленский 14

Все главы ведомств силового блока, за исключением Минюста, останутся на своих должностях в новом кабмине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «Структуре федеральных органов исполнительной власти». Ряд министров прежнего правительства сохранили свои посты. В частности, это руководители следующих ведомств:

  • Министр энергетики Александр Новак
  • Министр транспорта Евгений Дитрих
  • Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
  • Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
  • Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
  • Министр обороны Сергей Шойгу
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров
  • Министр финансов Антон Силуанов
  • Глава МЧС Евгений Зиничев

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил, что предыдущее правительство создало хорошую базу для дальнейшего развития.

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