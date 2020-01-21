Путин: Предыдущее правительство создало хорошую базу для дальнейшего развития

Владимир Путин на встрече с новым кабмином заявил, что предыдущее правительство создало отличную базу для дальнейшего развития. По мнению российского лидера, у нового кабинета министров есть все для достижения целей национального развития. Он отметил, что новое правительство получилось очень сбалансированным.

Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что намерен провести первое заседание кабмина вечером 21 января. Владимир Путин пожелал ему успехов на новой работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».