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Путин: Предыдущее правительство создало хорошую базу для дальнейшего развития

, 20:16 | Нюра Незванова 44

По словам российского лидера, главной задачей нового правительство является повышение благосостояния граждан.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Владимир Путин на встрече с новым кабмином заявил, что предыдущее правительство создало отличную базу для дальнейшего развития. По мнению российского лидера, у нового кабинета министров есть все для достижения целей национального развития. Он отметил, что новое правительство получилось очень сбалансированным.

Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что намерен провести первое заседание кабмина вечером 21 января. Владимир Путин пожелал ему успехов на новой работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

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