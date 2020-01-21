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Мишустин поставил задачи перед обновленным составом правительства РФ

, 21:44 | Сергей Зеленский Видео 35

Глава Кабмина подчеркнул, что переходный период не должен отразиться на темпах совместной работы.

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Фото, видео: ТАСС / Астафьев Александр; 5-tv.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе и дал ряд поручений.

«Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем Послании: это демография; это, соответственно, поддержка семей с детьми; это, в конце-концов, рост доходов людей; забота о тех, кому нужна помощь государства; качественное здравоохранение; образование — все то, что называется повышением уровня жизни наших людей», — сказал он.

Мишустин призвал новый состав Кабмина постоянно помнить о том, как оправдать оказанное главой государства Владимиром Путиным доверие и подчеркнул, что крайне важно, чтобы «переходный период не отразился на темпах работы правительства».

Премьер поздравил присутствующих с соответствующими новыми назначениями и пожелал удачи.

Ранее сегодня стал известен состав обновленного правительства РФ.

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