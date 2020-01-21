Кто вошел в состав обновленного правительства России

Президент России Владимир Путин утвердил положение о структуре нового кабмина. Ранее у председателя правительства РФ было десять заместителей, однако теперь, в соответствии с указом главы государства «О структуре федеральных органов исполнительной власти» — девять, из них один будет первым.

Премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства состав нового кабинета министров:

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов, ранее занимавший пост помощника главы государства по экономическим вопросам.

Вице-премьер — Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),

Вице-премьер — Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе),

Вице-премьер — Виктория Абрамченко,

Вице-премьер — Юрий Борисов,

Вице-премьер — Татьяна Голикова,

Вице-премьер — Алексей Оверчук,

Вице-премьер — Марат Хуснуллин,

Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко.

Министры

Министр просвещения — Сергей Кравцов,

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков,

Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,

Министр юстиции — Константин Чуйченко,

Министр иностранных дел — Сергей Лавров,

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,

Министр культуры — Ольга Любимова,

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев,

Министр энергетики — Александр Новак,

Министр экономического развития — Максим Решетников,

Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев,

Министр финансов — Антон Силуанов,

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко,

Министр транспорта — Евгений Дитрих,

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,

Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков,

Министр обороны — Сергей Шойгу,

Министр спорта — Олег Матыцин

Мишустин на первом заседании правительства в обновленном составе поставил задачу добиться роста экономики и запустить новый инвестиционный цикл. По его словам, кабмин должен максимально быстро приступить к реализации задач по демографии, здравоохранению, росту благосостояния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие главы ведомств сохранили посты в обновленном правительстве РФ.