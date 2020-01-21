Кто вошел в состав обновленного правительства России

Президент России Владимир Путин утвердил положение о структуре нового кабмина. Ранее у председателя правительства РФ было десять заместителей, однако теперь, в соответствии с указом главы государства «О структуре федеральных органов исполнительной власти» — девять, из них один будет первым.
Премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства состав нового кабинета министров:
Первый вице-премьер — Андрей Белоусов, ранее занимавший пост помощника главы государства по экономическим вопросам.
Вице-премьер — Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),
Вице-премьер — Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе),
Вице-премьер — Виктория Абрамченко,
Вице-премьер — Юрий Борисов,
Вице-премьер — Татьяна Голикова,
Вице-премьер — Алексей Оверчук,
Вице-премьер — Марат Хуснуллин,
Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко.
Министры
Министр просвещения — Сергей Кравцов,
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков,
Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,
Министр юстиции — Константин Чуйченко,
Министр иностранных дел — Сергей Лавров,
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,
Министр культуры — Ольга Любимова,
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев,
Министр энергетики — Александр Новак,
Министр экономического развития — Максим Решетников,
Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев,
Министр финансов — Антон Силуанов,
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко,
Министр транспорта — Евгений Дитрих,
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,
Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков,
Министр обороны — Сергей Шойгу,
Министр спорта — Олег Матыцин
Мишустин на первом заседании правительства в обновленном составе поставил задачу добиться роста экономики и запустить новый инвестиционный цикл. По его словам, кабмин должен максимально быстро приступить к реализации задач по демографии, здравоохранению, росту благосостояния.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие главы ведомств сохранили посты в обновленном правительстве РФ.