Гороскоп на 22 января: Луна в Козероге побуждает заглянуть внутрь себя

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 января, самое время прислушаться к тому, что вы чувствуете глубоко внутри. Близнецы, позвольте своим подавленным эмоциям всплыть наружу, проживите их и оставьте позади. Скорпионы, пришло время полюбить контрастный душ. Водолеи, сфокусируйтесь на своей цели.

♈ Овен

Овны, укрепление психики — это такой же процесс, как прокачка мышц. Не ждите, что все получится после одного усилия. Судьба шлет вам знаки, ваша задача — увидеть и расшифровать их. Вопрос только в том, насколько хорошо развиты ваши способности к восприятию таких знаков.

Космический совет: судьба шлет вам знаки — не пропустите их!

♉ Телец

Писатель Брайан Лиф определяет внутреннюю мудрость «как знание, которое приходит от успокоения ума и откладывания в сторону представлений о том, как все должно быть, а также от ощущения того, что кажется истинно правильным». Тельцы, позвольте этим словам вдохновить вас на то, чтобы отринуть условности и принять себя настоящих.

Космический совет: позвольте себе быть тем, кто вы есть.

♊ Близнецы

Все эмоциональное является продолжением физического. То, как мы заботимся о нашем теле, напрямую влияет на наше состояние. Близнецы, пришло время устроить детокс — в прямом и переносном смысле. Сядьте и подумайте — что приносит вам больше печали, чем радости? Избавьтесь от того, что доставляет вам негатив и не приносит ничего приятного. Аналогичный вопрос стоит задать и в отношении вашего питания — постарайтесь перейти на более полезные продукты.

Космический совет: избавьтесь от вредных продуктов и неприятных людей.

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♋ Рак

Луна активирует вашу интуицию и жизненную мудрость. Этот процесс особенно затронет сегодня Раков. Найдите минутку, чтобы понят как это влияет на вас на уровне души. Сегодня Луна находится в фазе угасания, в одном шаге от новолуния, побуждая вас замкнуться в себе и провести время вдали от людей. Позвольте своим подавленным эмоциям всплыть наружу, проживите их и оставьте позади.

Космический совет: сегодня смело доверяйте интуиции.

♌ Лев

Важным аспектом главенства является обучение других быть таким же лидером. Все знают, что вы, Львы — лучшие из лучших и со всем можете справиться сами. Но разве это значит, что вы обязаны тащить все в одиночку? Пора овладеть искусством делегирования — и рабочих задач, и домашних обязанностей, и душевных тревог. Переложите большую часть своих дел и поговорите по душам с тем, кто наверняка выслушает вас и поддержит.

Космический совет: вы не обязаны справляться со всем в одиночку.

♍ Дева

Правда в том, что новая энергия не может прийти к нам, пока мы не очистим для нее место в своей жизни. Вам следует обратить внимание на убывающую фазу Луны и провести внутреннюю ревизию. Некоторым Девам поступит предложение, связанное с арендой — ощущение внутреннего сопротивления этой идее не должно вас смущать. Прислушайтесь повнимательнее к тому, что говорит вам ваше сердце и выясните, в чем на самом деле причина такого недовольства.

Космический совет: внимательно слушайте сердце.

♎ Весы

В завершении любой истории есть своя прелесть, Весы. Концовки означают завершение одной фазы и, как следствие, начало другой. О происходящем с вами сейчас думайте именно в таком ключе. Нужно отпустить одно, чтобы получить другое.

Космический совет: в окончании чего бы то ни было нет ничего плохого.

♏ Скорпион

Наше тело на три четверти состоит воды. Поэтому крайне важно продолжать пополнять этот ресурс. Начинайте день с двух или трех стаканов воды — хороший способ сформировать привычку. Известно, что воздействие на наши тела различных температур воды оказывает различное влияние на организм. Например, холодный душ бодрит, а горячие ванны помогают успокоить нервы и снять стресс. Сделайте упор на целебные свойства воды, чтобы вернуть себя в состояние равновесия.

Космический совет: вернуться в баланс поможет активный упор на водные процедуры.

♐ Стрелец

Посмотрите на повторяющиеся паттерны в вашей жизни. Как вы думаете, почему история повторяется, Стрельцы? Есть ли урок, который судьба упорно пытается вам преподать, но который вы давно игнорируете? Успокойте ум и слушайте, что дух пытается вам передать. Слова дня — «свобода» и «освобождение».

Космический совет: судьба давно пытается преподать вам урок — прекратите ее игнорировать!

♑ Козерог

«Как раз тогда, когда гусеница подумала, что жизнь кончилась, она стала бабочкой», гласит народная мудрость. Вы находитесь в процессе масштабной трансформации, Козероги. Готовы ли вы расцвести и стать теми, кем вы должны быть? В то время как некоторые люди будут аплодировать вашей смелости, другие могут попытаться опустить вас до своего уровня. Выберите, кого из них слушать.

Космический совет: у вас есть возможность найти себя и свое место в жизни — решите, готовы ли вы.

♒ Водолей

Политик Абдул Калам однажды сказал: «Чтобы добиться успеха в своей миссии, вы должны целеустремленно предаться своей цели». Водолеи, сфокусируйтесь. Возьмите бумагу и ручку, составьте план и твердо идите к своей цели. Единственная дополнительная задача — не ожесточиться и не озлобиться, пока вы следуете своему плану.

Космический совет: сфокусируйтесь на своей цели.

♊ Рыбы

Взялись за новый проект? Это самое легкое из ваших дел. Для чего действительно придется постараться — так это для того, чтобы сохранить настрой и огонь, который сегодня пылает в вашей душе. Что вы обычно делаете, когда сталкиваетесь с трудностями или когда все отказывается идти по плану? Прибегайте к импровизации и развивайте гибкость в общении.

Космический совет: приложите усилия, чтобы сохранить огонь, который горит у вас в душе.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на неделю с 20 по 26 января для всех знаков зодиака.