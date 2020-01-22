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  4. В новом правительстве России ставка сделана на молодых, но опытных управленцев

В новом правительстве России ставка сделана на молодых, но опытных управленцев

, 6:30 Эфирная новость 30

Президент РФ Владимир Путин на встрече с обновленным кабинетом министров назвал его сбалансированным.

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Фото, видео: ТАСС / Почуев Михаил; 5-tv.ru

В России сформирован новый состав правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту министров и глава государства сразу же поставил перед Кабмином новые задачи. Что касается состава — ставка сделана на молодых, но опытных управленцев.

К слову, четверо министров — выпускники или слушатели, так называемой, «школы губернаторов» — основного управленческого кадрового резерва.

Конституционная норма давала Михаилу Мишустину неделю на формирование своего кабинета, то есть он мог бы продолжить «кадровые консультации» до 23 января, но «тянуть до последнего» с таким жизненно-важным для страны решением не стал, и пришел к Владимиру Путину со списком министров уже во вторник. Затем уже сам Путин приехал в Белый дом, где его ждало новое правительство в полном составе.

Георгий Гривенный о тех, кто вошел в Кабинет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Джабаров назвал состав нового правительства сильным.

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