В новом правительстве России ставка сделана на молодых, но опытных управленцев

В России сформирован новый состав правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту министров и глава государства сразу же поставил перед Кабмином новые задачи. Что касается состава — ставка сделана на молодых, но опытных управленцев.

К слову, четверо министров — выпускники или слушатели, так называемой, «школы губернаторов» — основного управленческого кадрового резерва.

Конституционная норма давала Михаилу Мишустину неделю на формирование своего кабинета, то есть он мог бы продолжить «кадровые консультации» до 23 января, но «тянуть до последнего» с таким жизненно-важным для страны решением не стал, и пришел к Владимиру Путину со списком министров уже во вторник. Затем уже сам Путин приехал в Белый дом, где его ждало новое правительство в полном составе.

Георгий Гривенный о тех, кто вошел в Кабинет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Джабаров назвал состав нового правительства сильным.