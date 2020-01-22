Сенатор Джабаров назвал состав нового правительства сильным

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает сильным состав нового правительства РФ с учетом новых назначений.

«Мне очень нравится новый состав правительства, все сильные министры остались, кроме того, пришли новые опытные управленцы», — приводит его слова РИА Новости.

В частности, сенатор назвал «сильным кадровым назначением» введение в Кабмин заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ по строительному комплексу.

Джабаров отметил и нового главу Минэкономразвития Максима Решетникова, который руководил Пермским краем.

«У него хорошие профессиональные качества, большой опыт работы», — отметил законодатель.

Говоря о переназначении на пост главы МИД РФ Сергея Лаврова, политик подчеркнул, что «никого и не видел на этом посту», отметив, что у Лаврова «колоссальный авторитет в России и мире».

Касательно силового блока Джабаров отдельно выделил Сергея Шойгу, вновь возглавившего оборонное ведомство страны.

«При министре обороны Сергее Шойгу наша армия стала самой боеспособной в мире, мы решили задачу по обеспечению безопасности нашей страны», — сказал он.

Переназначение Владимира Колокольцева и Евгения Зиничева на должности глав МВД и МЧС Джабаров также оценил, отметив, что «это сильные руководители, которые хорошо справляются со своими обязанностями».

Ранее 5-tv.ru публиковал список обновленного состава правительства РФ.