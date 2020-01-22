«Вот вам мои складочки»: Катя Гордон показала фигуру в купальнике

Телеведущая Катя Гордон в программе «Модный приговор» выступает в роли защитника обвиняемого и достаточно активно высказывает мысль о том, что женщина должна любить себя. Звезда считает, что только в этом случае внешние преображения пойдут на пользу.

Как пишет Teleprogramma.pro, знаменитость решила продемонстрировать поклонникам на личном примере, как она принимает свою внешность, даже с незначительными недостатками. Журналистка опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, где позирует перед камерой в купальнике. В ролике телезвезды хорошо видны некоторые особенности фигуры, которые многие считают недостатками. Гордон написала, что в принятии этих самых изъянов и заключается идея бодипозитива.

«Что для меня бодипозитив? Это любовь к своему телу, принятие его недостатков и достоинств, принятие себя в любом возрасте, в одежде и без. <…> Любят не идеальных. Любят здоровых и позитивных. Так что вот вам мои складочки на боках и животик и удовольствие от моих 39 лет и того, что я очень нравлюсь моему мужчине», — подписала пост знаменитость.

Instagram @katyagordon

Поклонники пришли в восторг от фигуры 39-летней теледивы и написали ей комплименты под постом.

«Красотка!!!»;

«Ничего в себе не меняйте, Вы прекрасны, Катя!»;

«Безумно сексуальная женщина!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Гордон уверяет, что не оскорбляла Ксению Собчак.