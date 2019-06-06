«Меня взломали»: Екатерина Гордон уверяет, что не оскорбляла Ксению Собчак

Екатерина Гордон уверяет — никаких публикаций с оскорблениями в адрес Ксении Собчак она не делала.

Как рассказала правозащитница, комментарий в Instagram, где Собчак названа от имени Гордон «старой и страшной» — происки злоумышленников, взломавших ее страницу. Якобы она и в мыслях не имела оскорблять известную телеведущую.

Комментарий появился под публикацией Ксении, в которой она рассуждала об окончании дружбы между людьми. Многие пользователи посчитали этот «выпад» со стороны Екатерины странным, и не поняли, к чему вообще Гордон это «ляпнула».