Стало известно за какое время системы ПРО смогут отразить ракетный удар по Москве

Для отражения ракетного удара по Москве с помощью действующей системы противоракетной обороны (ПРО) понадобится до нескольких десятков минут. Об этом рассказал командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук в интервью изданию «Красная звезда».

По его словам, если на Москву будет предпринят ракетный удар, система предупреждения сформирует целеуказания для системы ПРО, которая начнет свой боевой цикл.

«Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут. Обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров. При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, <…> производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков», — приводит слова Грабчука издание.

При этом военный отметил, что противоракетный бой будет скоротечен и продолжится меньше одной минуты. Он подчеркнул, что возможности системы позволяют перехватить атакующие город ракеты почти со стопроцентной вероятностью.

Грабчук отметил, что в настоящее время система ПРО Москвы проходит глубокую модернизацию, ее боевые возможности планируют расширить.

«Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет», — заявил генерал-майор.

Сейчас безопасность столицы обеспечивает система ПРО второго поколения, которая работает с 1995 года. Она позволяет отразить удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

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