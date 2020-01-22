Фото Дарьи Мороз в Instagram со съемок нового сезона сериала «Содержанки» расширило представление ее фанатов о женской сексуальности. В дебютном многосерийном фильме режиссера Константина Богомолова актриса сыграла сотрудника столичного угрозыска и любовницу двух мужчин.

На снимке Мороз стоит в строгом классическом костюме на красном фоне, с фирменной короткой стрижкой на голове и минимумом макияжа на лице. Однако этого оказалось достаточно, чтобы выглядеть притягательной.

Instagram @d_moroz

«Красивая в любом образе»;

«Вы — ходячий эндорфин!»

«Мне даже не кажется! Вы просто лучше стали!»

«Вау, красотка! Талантище! Женственность номер один!»

«И вот как мужики могут говорить, что женщины с короткими стрижками не могут быть сексуальными? Да они просто секс ходячий, огонь!» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанатов поразил сексуальный образ Дарьи Мороз.