Дарья Мороз все чаще и чаще удивляет подписчиков изменениями в имидже. На этот раз кинозвезда опубликовала в Instagram «горячий» снимок, на котором продемонстрировала глубокое декольте в черном платье. На фотографии знаменитость позирует, сексуально приоткрыв рот и томно глядя в камеру. Фото 36-летняя актриса сопроводила снимок двумя хэштегами: #чудо и #мечты сбываются.
Поклонники Дарьи Мороз восхитились опубликованным кадром. В комментариях фанаты с ног до головы осыпали кумира восторженными комплиментами. Многие отметили — звезда хорошеет с каждым днем. Образ соблазнительной красотки очень идет кинодиве — утверждают подписчики.
«Разительные изменения…»;
«Секси»;
«Моя королева»;
«Удивление, восхищение, уважение!» — написали фолловеры.
Новая провокационная публикация Дарьи Мороз произвела в соцсети настоящий фурор. За несколько часов фотографию знаменитости лайкнули около шести тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мороз в дерзком «джокерском» образе взволновала подписчиков.