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  4. «Разительные изменения…» — фанатов поразил сексуальный образ Дарьи Мороз

«Разительные изменения…» — фанатов поразил сексуальный образ Дарьи Мороз

, 11:53 | Ниса Мурзанаева Фото 225

Кинодива показала фото, на котором позирует, сексуально приоткрыв рот и томно глядя в камеру.

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Дарья Мороз все чаще и чаще удивляет подписчиков изменениями в имидже. На этот раз кинозвезда опубликовала в Instagram «горячий» снимок, на котором продемонстрировала глубокое декольте в черном платье. На фотографии знаменитость позирует, сексуально приоткрыв рот и томно глядя в камеру. Фото 36-летняя актриса сопроводила снимок двумя хэштегами: #чудо и #мечты сбываются.

Instagram @d_moroz

Поклонники Дарьи Мороз восхитились опубликованным кадром. В комментариях фанаты с ног до головы осыпали кумира восторженными комплиментами. Многие отметили — звезда хорошеет с каждым днем. Образ соблазнительной красотки очень идет кинодиве — утверждают подписчики.

«Разительные изменения…»;

«Секси»;

«Моя королева»;

«Удивление, восхищение, уважение!» — написали фолловеры.

Новая провокационная публикация Дарьи Мороз произвела в соцсети настоящий фурор. За несколько часов фотографию знаменитости лайкнули около шести тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мороз в дерзком «джокерском» образе взволновала подписчиков.

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