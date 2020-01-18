Дарья Мороз все чаще и чаще удивляет подписчиков изменениями в имидже. На этот раз кинозвезда опубликовала в Instagram «горячий» снимок, на котором продемонстрировала глубокое декольте в черном платье. На фотографии знаменитость позирует, сексуально приоткрыв рот и томно глядя в камеру. Фото 36-летняя актриса сопроводила снимок двумя хэштегами: #чудо и #мечты сбываются.

Instagram @d_moroz

Поклонники Дарьи Мороз восхитились опубликованным кадром. В комментариях фанаты с ног до головы осыпали кумира восторженными комплиментами. Многие отметили — звезда хорошеет с каждым днем. Образ соблазнительной красотки очень идет кинодиве — утверждают подписчики.

«Разительные изменения…»;

«Секси»;

«Моя королева»;

«Удивление, восхищение, уважение!» — написали фолловеры.

Новая провокационная публикация Дарьи Мороз произвела в соцсети настоящий фурор. За несколько часов фотографию знаменитости лайкнули около шести тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мороз в дерзком «джокерском» образе взволновала подписчиков.