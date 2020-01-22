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Дочери Джигана устроили дефиле в вещах мамы, в которые она не влезла

, 15:06 | Валентин Черников Видео 285

Новые платья достались девочкам из-за ошибки интернет-магазина.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Импровизированный показ мод устроили дети рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. Семья отдыхает в Майами и готовится к очередному пополнению. Модель находится на последнем месяце беременности и скоро подарит мужу четвертую дочь. Пока же домочадцы наслаждаются отпуском и занимаются домашними делами, включая примерку новой одежды.

Очередной такой момент Самойлова сняла на видео. Инстаблогер показала коробку вещей, которая изначально предназначалась ей. Однако из-за ошибки интернет-магазина покупки оказались детского размера.

«Я открыла для себя мир американских доставок. Заказала себе костюм, но что-то пошло не так. Он как раз на Ариелу. Но костюм классный. Хорошо, что у меня столько детей», — рассказала на камеру Самойлова.

Сначала девятилетняя Ариела примерила на себя голубой костюм Оксаны, состоящий из свитера и юбки. Затем она взяла себе розовое платье модели. В обеих обновках она прошлась по комнате.

«Почему здесь все такое маленькое?.. Так, ну, в это я еще рассчитываю влезть», — понадеялась молодая мама, оценивая остатки привезенных вещей.

«Нет-нет, не рассчитывай. Это все мне», — осекла ее предприимчивая Ариела.

Следом за ней очередное платье примерила на себя средняя дочь — пятилетняя Лея. Как и сестра, она изобразила подобие дефиле. Обделенной оказалась только двухлетняя Майя. Но и ей родительница задумала отыскать подходящий наряд в коробке. Получилось это или нет — осталось за кадром.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова похвасталась легкой беременностью.

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