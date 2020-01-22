Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем маткапитал «быдле»

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем материнский капитал «быдле». 37-летняя знаменитость на своем YouTube-канале опубликовала видеообращение, в котором отреагировала на предложение о привлечении ее к ответственности, прозвучавшее на заседании в Госдуме 21 января.

Алена Водонаева уверена, что, говоря о части россиян, которые отныне якобы будет стремиться рожать только для получения помощи от государства, не сказала «ничего экстремального». Телеведущая считает, что материнский капитал должен являться приятным бонусом, нежели стимулом для повышения рождаемости.

«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня», — заявила Алена Водонаева.

Бывшая участница телестройки отметила, что назвала «быдлом» именно тех, кто пользуется подобного рода незаконными операциями и по факту тратит деньги «на водку и кутеж».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества.