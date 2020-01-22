  1. Пятый канал
  4. Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем маткапитал «быдле»

Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем маткапитал «быдле»

, 10:53 | Василий Заика Видео 195

Бывшая звезда «Дома-2» отреагировала на предложение о привлечении ее к ответственности, прозвучавшее на заседании в Госдуме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva; Известия / Дмитрий Коротаев

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем материнский капитал «быдле». 37-летняя знаменитость на своем YouTube-канале опубликовала видеообращение, в котором отреагировала на предложение о привлечении ее к ответственности, прозвучавшее на заседании в Госдуме 21 января.

Алена Водонаева уверена, что, говоря о части россиян, которые отныне якобы будет стремиться рожать только для получения помощи от государства, не сказала «ничего экстремального». Телеведущая считает, что материнский капитал должен являться приятным бонусом, нежели стимулом для повышения рождаемости.

«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня», — заявила Алена Водонаева.

Бывшая участница телестройки отметила, что назвала «быдлом» именно тех, кто пользуется подобного рода незаконными операциями и по факту тратит деньги «на водку и кутеж».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества.

Читайте также

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей

Последние новости

11:47
«Я личность, а не шуба!» — Честное интервью о домашних соболях
11:42
Игорь Краснов: Перед прокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию
11:34
Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей «жабу в тесте» — видео
11:23
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
11:21
Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должность генпрокурора
11:11
Эвелина Бледанс решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер голышом

Сейчас читают

ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей
Гороскоп на 22 января: Луна в Козероге побуждает заглянуть внутрь себя
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]