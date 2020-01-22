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Валентина Талызина в свой юбилей пожаловалась на проблемы с ногами

, 12:06 | Валентин Черников 133

Народная артистка РСФСР отмечает 85-летие в Кисловодске.

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина отмечает юбилей в Кисловодске. Актрисе исполнилось 85 лет. Но покинуть Москву и удалиться в Кавминводы ее вынудила не праздничная суета, и не многочисленные звонки с поздравлениями. По словам звезды экрана, она отправилась в реабилитационный центр после очередной поездки в Китай, передает KP.RU.

«Проблемы с ногами случились после возвращения из Китая. Хваленая китайская медицина в этот раз меня подвела. Меня лечили иглоукалыванием. Видно поставили иголки не там, где надо. Было очень больно, но я героически терпела. И только потом мне объяснили, что терпеть было нельзя. Надо было прекращать процедуры», — рассказала Талызина.

При этом артистка уверяет, что не потеряла интереса к азиатской стране. Талызина любит Китай и раз тринадцать была в Харбине — столице северной провинции Хэйлунцзян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации после микроинсульта.

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