Валентина Талызина в свой юбилей пожаловалась на проблемы с ногами

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина отмечает юбилей в Кисловодске. Актрисе исполнилось 85 лет. Но покинуть Москву и удалиться в Кавминводы ее вынудила не праздничная суета, и не многочисленные звонки с поздравлениями. По словам звезды экрана, она отправилась в реабилитационный центр после очередной поездки в Китай, передает KP.RU.
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При этом артистка уверяет, что не потеряла интереса к азиатской стране. Талызина любит Китай и раз тринадцать была в Харбине — столице северной провинции Хэйлунцзян.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации после микроинсульта.