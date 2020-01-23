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Нетребко станцевала и спела с Вайкуле

, 6:59 | Валентин Черников Видео 35

Оперная дива выложила зажигательные видео с юбилея коллеги Хиблы Герзмавы.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Зажигательными видео совместных танцев и песен с Лаймой Вайкуле поделилась с поклонниками Анна Нетребко. Оперная дива выложила кадры с прошедшего юбилея коллеги Хиблы Герзмавы. На них отметились Максим Галкин, Филипп Киркоров, Леонид Ярмольник, Денис Мацуев и другие звезды. Но в центре внимания оказалась латвийская певица.

Нетребко вместе с другими подпела Вайкуле в момент исполнения «Вернисажа», а после запечатлела ее дуэт с именинницей в песне «Еще не вечер». Все три знаменитые дамы в буквальном смысле блистали на сцене одного из ресторанов Москвы. Они были одеты в яркие наряды с отливом: Хибла — в свободном серебряном балахоне, Лайма — в обтягивающем золотом платье, а Анна — в хризолитовом.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

«Анечка, вы дарите счастье всему миру. У меня сейчас непростая ситуация, но когда я вас вижу, восхищаюсь вами, спасибо за позитив!»

«Глядя на вас всех, я точно побывала с вами. Такая заразительная атмосфера дружбы. Спасибо вам огромное за этот вечер. Вы подарили нам праздник души»;

«Весело и душевно у вас там! Класс!» — оценили кадры подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров пришел без макияжа на юбилей Герзмавы и спел дуэтом с Вайкуле.

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Нетребко станцевала и спела с Вайкуле

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