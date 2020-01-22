Путин: руководители медучреждений не должны получать больше рядовых врачей

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями общественности в Липецкой области заявил о том, что руководители медицинских учреждений не должны получать зарплату в три, а то и в пять раз больше, чем рядовые врачи.

По мнению главы российского государства, подобная ситуация является несправедливой.

«Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач», — заявил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нормативные акты по маткапиталу должны быть разработаны за несколько месяцев. Президент РФ Владимир Путин отметил, что при реализации мер, обозначенных в Послании Федеральному собранию, нельзя растягивать время.