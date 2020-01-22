Путин: нормативные акты по маткапиталу должны быть разработаны за несколько месяцев

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с общественностью в Липецкой области заявил, что при реализации мер, обозначенных в Послании Федеральному собранию, нельзя растягивать время.

Глава российского государства, в частности, подчеркнул, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе и на первого ребенка, должны быть разработаны за несколько месяцев. Владимир Путин отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова дала обещание подготовить документы к марту 2020 года.

«Я исходил из того, что на организацию всей этой работы нужно определенное время. Но я с вами полностью согласен: нельзя его бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым», — сказал российский лидер.

Помимо прочего, президент России рассказал, каким образом малоимущие семьи смогут получить выплаты на детей до семи лет задним числом.

«Главное для людей — не пропустить 31 декабря этого года. До 31 декабря надо прийти с документами и заявлением. Если до этого времени люди придут, то они получат за весь год — начиная с января», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генпрокурором России.