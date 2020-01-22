Путин: попыткам фальсификации истории можно противостоять только правдой

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с общественностью в Липецкой области заявил, что противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только правдой.

Глава российского государства подчеркнул, что противодействие этим фактам должно быть аргументированным.

«Правдой. Только правду нужно излагать, но она должна быть аргументированной», — заявил Владимир Путин.

Президент России, помимо прочего, напомнил, что в стране будет создан общедоступный архив документов по истории Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководители медучреждений не должны получать больше рядовых врачей. По мнению президента РФ Владимира Путина, подобная ситуация является несправедливой.