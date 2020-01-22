Польша отказала Музею Победы принять выставку в память об освобождении Освенцима

Мемориальный комплекс «Аушвиц — Биркенау» в польском Освенциме отказался принимать временную экспозицию Музея Победы и Научно-просветительского центра «Холокост» к 75-летию освобождения концлагеря.

Как рассказал представитель этой общественной организации Леонид Терушкин, власти республики придумали предлог — якобы в польском и российском музеях не сошлись цифры жертв холокоста. Кроме того, в Варшаве не согласились с границами оккупированной немецко-фашистскими захватчиками страны в 1939 и 1941 годах, приводит слова Терушкина РИА Новости.

По его словам, в настоящее время идут переговоры о размещении экспозиции в музее Второй мировой войны в Гданьске.

В Музее Победы рассказали, что получили «вежливый отказ» от руководства «Аушвиц-Бирекнау», объяснив свое решение «нехваткой времени для согласования материалов».

«Еще одним предлогом стало то, что представленные материалы дублируют экспонаты основной экспозиции», — отметили в российском музее.

Накануне российские спецслужбы рассекретили уникальные материалы об освобождении концлагеря в Освенциме.

Аушвиц-Биркенау стал наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. В период с 1941 по 1945 годы на его территории были замучены, расстреляны, умерли от голода, невыносимых условий и болезней около 1,4 миллиона человек. Среди погибших около 1,1 миллиона — евреи, поэтому лагерь стал одним из главных символов Холокоста. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

Позиция Москвы неоднократно озвучивалась на разных уровнях. В частности, в МИД РФ по поводу многочисленных провокационных заявлений из Варшавы заявили, что это все не что иное, как «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».