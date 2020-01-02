Похищение девочки в новогоднюю ночь в Москве оказалось спасением

Следователи нашли женщину, которая увела шестилетнюю девочку от матери в новогоднюю ночь. То, что выглядело как похищение, на самом деле оказалось попыткой спасения. Это следует из информации, опубликованной на сайте главка СК РФ по Москве.

По данным следствия, из квартиры на северо-востоке столицы девочку увела женщина, которая не была знакома с ее матерью. Вскоре та обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. Ребенка и ее «похитительницу» обнаружили в тот же день.

В следственном отделе женщина пояснила, что во время праздника между хозяевами квартиры и гостями началась ссора. Девочка заплакала и попросила увести ее. Тогда гостья решила, что отведет ребенка к себе домой и отдаст матери на следующий день.

Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. Ее передали в органы опеки и попечительства. Следователи установили, что ребенок жил в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики. В компетентные службы направлены материалы об ограничении либо лишении матери девочки родительских прав.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом «похищения» девочки в новогоднюю ночь. Сосед матери ребенка рассказал, что у той прослеживаются симптомы сильного пристрастия к алкоголю.