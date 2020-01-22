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«Раз и навсегда показываю»: Экс-любовница Гуфа сделала фото с округлившимся животом

, 20:13 | Карина Бернтгольц Фото 418

Новый снимок Яны Шевцовой удивил ее подписчиков в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @yana_shevtsova

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовала в сторис в Instagram фото, на котором продемонстрировала округлившийся живот внушительного размера. Как отмечает Teleprogramma.pro, таким образом экс-участница «Дома-2» ответила злопыхателям, которые до последнего отказывались верить в ее беременность.

«Миллионы вопросов по поводу беременности. Покажи живот. Раз и навсегда показываю. Зачем мне нервничать от этих сплетен потом? Дайте спокойно доходить», — обратилась к подписчикам звезда телестройки.

Instagram @yana_shevtsova

Яна Шевцова завоевала популярность после того, как около года назад заявила, что состояла в интимной близости с рэпером Гуфом и якобы даже забеременела от него в то время, когда он встречался с певицей Кети Топурией. Спустя некоторое время девушка сообщила, что сделала аборт, однако поклонники ей не поверили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шевцова вышла замуж. Избранником девушки стал 33-летний бизнесмен из Екатеринбурга по имени Виктор.

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