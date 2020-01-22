Государство может взять на себя контроль за безопасностью лифтов

Одна из существенных проблем жилищно-коммунального хозяйства касается состояния лифтов. Контроль за их безопасностью собираются вернуть государству — сейчас за обслуживание отвечают управляющие компании. Поправки уже разрабатываются в Ростехнадзоре.

В последнее время неисправности подъемников фиксируют все чаще по всей стране. Пока одни занимаются спортивной ходьбой по лестницам, другие попадают в больницы: устаревшие механизмы в буквальном смысле калечат и убивают людей. Десятки несчастных случаев — в Москве, Казани, Петербурге.

Показатели печальной статистики стали расти еще семь лет назад: тогда лифты вывели из перечня опасных производственных объектов и отдали на обслуживание управляющим компаниям. Теперь в Ростехнадзоре планируют вернуть полный контроль за безопасностью государству. Законопроект ужесточит требования по содержанию лифтов, а следить за их исполнением будут чиновники.

По нынешним правилам, проверку исправности лифтов должны проводить не реже раза в месяц, а в отдельных домах — и вовсе ежедневно. Но этот регламент соблюдают далеко не везде. Новая норма заставит управляющие компании наведываться в лифты регулярно и тщательнее оценивать даже внешний вид кабин.

Подробнее смотрите в сюжете Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лифт рухнул в многоэтажке в Рязани, а прибывший на место ЧП инженер развел руками.