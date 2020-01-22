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Путин: России не подходит модель «наставничества» в системе высшей власти

, 20:06 | Сергей Зеленский Видео 69

Глава государства уверен, что это способно привести к двоевластию в стране.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Введение в России фигуры «наставника» над главой государства привело бы к двоевластию и стало бы губительно для страны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Сочи.

Одна из учащихся МГИМО спросила у главы государства о перспективах после 2024 года, когда закончится его президентский срок. Девушка привела в пример опыт Сингапура, где была должность министра-наставника, которую с 2004 по 2011 годы занимал экс-премьер Ли Куан Ю.

«Вы хотите, чтобы я был наставником?» — уточнил Путин, после чего заметил, что это подрывало бы институт президента.

«У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин высказался против практики неограниченного пребывания руководителей государства у власти.

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