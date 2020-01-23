Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими в Старом городе в Иерусалиме. В социальных сетях появилось видео, на котором лидер Пятой республики возбуждено разговаривает с правоохранителями.

«Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите», — произнес он и указал на выход позади себя.

«У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила», — добавил Макрон и прошел внутрь.

Как пишут местные издания, неприятный инцидент произошел на входе в базилику Святой Анны, когда Макрон возмутился тем, что полиция хотела войти вместе с ним.

Французский лидер прибыл в Израиль для участия в открытии V Всемирного форума памяти жертв холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря в Освенциме.

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