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Макрон повздорил с израильскими полицейскими в Иерусалиме — видео

, 2:22 | Сергей Зеленский Видео 34

Инцидент произошел в Старом городе у входа в базилику Святой Анны.

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Фото, видео: Reuters; Twitter @NTarnopolsky

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими в Старом городе в Иерусалиме. В социальных сетях появилось видео, на котором лидер Пятой республики возбуждено разговаривает с правоохранителями.

«Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите», — произнес он и указал на выход позади себя.

«У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила», — добавил Макрон и прошел внутрь.

Как пишут местные издания, неприятный инцидент произошел на входе в базилику Святой Анны, когда Макрон возмутился тем, что полиция хотела войти вместе с ним.

Французский лидер прибыл в Израиль для участия в открытии V Всемирного форума памяти жертв холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря в Освенциме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ряд западных стран пытаются фальсифицировать итоги Второй мировой войны и принизить роль Красной Армии в уничтожении фашизма в Европе.

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