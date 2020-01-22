Губернатор Ставропольского края попал в аварию в Ставрополе. О ДТП сам Владимир Владимиров написал в своем Instagram-аккаунте.

«Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку», — рассказал глава края.

По словам Владимирова, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Между тем, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Нетипичный Ставрополь» появились фото и видео с ДТП на улице Ленина Ставрополя. По словам очевидцев, в одной из машин-участниц аварии находился губернатор Ставропольского края Владимиров. Официального подтверждения данной информации нет.