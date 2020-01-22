Boeing-737 срочно возвращается в аэропорт «Внуково». По предварительной информации, причиной возвращения в аэропорт вылета стало треснувшее лобовое стекло. По неподтвержденным данным, борт принадлежит грузовой компании «Атран».
Boeing-737 срочно возвращается в аэропорт «Внуково»
22 янв, 22:47 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 217
По предварительной информации, у самолета грузовой компании «Атран» треснуло стекло.
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