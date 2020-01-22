«Безобразие»: известные советские футболисты прокомментировали аренду Кокорина

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили и двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд прокомментировали сообщения о возможном переходе футболиста Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Кокорин переходит в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2019/20. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак остался этим недоволен.

«Главный тренер — это главное звено в футбольном клубе <…>. А когда не учитывается мнение главного тренера — это безобразие», — прокомментировал ситуацию Кавазашвили.

По его словам, Кокорин только освободился из колонии и не может отказать руководству «Зенита» во временном переходе в «Сочи». Советский спортсмен посоветовал молодому коллеге играть изо всех сил в новой команде.

«Он должен использовать предоставленную возможность, чтобы зацепиться за основной состав и доказать, что он может играть за любой состав топ-клубов России <…>. Ему надо играть, а не спорить и ругаться», — цитирует Анзора Амберковича НСН.

Схожей точки зрения придерживается Валерий Рейнгольд. Он подчеркнул, что Кокорин — не единственный футболист, который был отлучен от игры на какое-то время, а потом пытался вернуться. Например, через то же прошел Эдуард Стрельцов — звезда советского футбола.

«Кокорин не пожилой, так сказать, он в возрасте, когда еще можно хорошо играть. Он может стать лидером в сочинской команде <…>. Но вот хочет ли Кокорин серьезно над собой работать, я не знаю», — сказал Рейнгольд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агент Александра Кокорина опроверг переход форварда из «Зенита» в «Сочи». По его словам, футболист не подписывал никаких соглашений.