Агент Кокорина опроверг переход форварда из «Зенита» в «Сочи»

Агент и отчим нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилл Логинов опроверг информацию о переходе спортсмена на правах аренды до конца сезона в «Сочи».

«Александр в аренду не собирается. Он находится в расположении „Зенита“. Я не готов за кого-то что-то объяснять, спросите у клуба „Сочи“, как они объяснят появившуюся у них информацию. Мы никакого арендного соглашения с „Сочи“ не подписывали», — приводит ТАСС слова Логинова.

Вместе с тем ранее не только гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко, но и «Зенита» Александр Медведев подтвердили договоренность о переходе форварда. Накануне главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак также прокомментировал переход нападающего.

Болельщики «Зенита» возмутились информацией о Кокорине и запустили в социальных сетях хэштег #ОставьтеКокорина.

Форвард петербургской команды больше года не участвовал в официальных матчах, так как отбывал наказание за участие в двух резонансных драках в центре Москвы. Осенью футболист вышел на свободу и вернулся в «Зенит».

Обозреватель и советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал 5-tv.ru, зачем Кокорину переход в «Сочи».