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Вероника Скворцова назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства

, 1:12 | Марина Неруцких Срочная новость 27

Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Михаил Мишустин.

Фото: ТАСС / Великжанин Антон

Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в документе.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный орган исполнительной власти, который находится в ведении Министерства здравоохранения РФ. 

Бывший руководитель ФМБА Владимир Уйба сегодня же был назначен заместителем министра здравоохранения.

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