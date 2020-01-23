Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в документе.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный орган исполнительной власти, который находится в ведении Министерства здравоохранения РФ.
Бывший руководитель ФМБА Владимир Уйба сегодня же был назначен заместителем министра здравоохранения.