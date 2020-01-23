«Так мило»: Галкин показал, как Пугачева и дети провожают его в дорогу

Шоумен Максим Галкин показал, как супруга Алла Пугачева и дети провожают его в дорогу. Трогательное видео появилось на странице его сына Гарри в Instagram.
«Вон они, провожают», — сказал Галкин в начале ролика, направив камеру на примадонну, детей и собаку Марусю, сидящих на лестнице.
В конце видео он попрощался с членами семьи у самого выхода из дома.
«Пока-ааа», — гласит подпись к видео c Галкиным, опубликованное на странице его сына Гарри.
В комментариях шоумену желают легкой дороги, умиляются трогательной семейной сцене, а также интересуются, куда поехал Максим. На этот вопрос пока ответов не последовало. Пользователи предположили, что Галкин уехал по работе.
«В добрый путь. Успехов в работе»;
«Сидят такие втроем. Так мило»;
«Очень мило, но их там четверо»;
«Пока… Все будет хорошо!» — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина и Пугачевой спела на французском. Елизавета исполнила песню Les Champs-Elysees.