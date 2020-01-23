«Так мило»: Галкин показал, как Пугачева и дети провожают его в дорогу

Шоумен Максим Галкин показал, как супруга Алла Пугачева и дети провожают его в дорогу. Трогательное видео появилось на странице его сына Гарри в Instagram.

«Вон они, провожают», — сказал Галкин в начале ролика, направив камеру на примадонну, детей и собаку Марусю, сидящих на лестнице.

В конце видео он попрощался с членами семьи у самого выхода из дома.

«Пока-ааа», — гласит подпись к видео c Галкиным, опубликованное на странице его сына Гарри.

Instagram @garri_galkin

В комментариях шоумену желают легкой дороги, умиляются трогательной семейной сцене, а также интересуются, куда поехал Максим. На этот вопрос пока ответов не последовало. Пользователи предположили, что Галкин уехал по работе.

«В добрый путь. Успехов в работе»;

«Сидят такие втроем. Так мило»;

«Очень мило, но их там четверо»;

«Пока… Все будет хорошо!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина и Пугачевой спела на французском. Елизавета исполнила песню Les Champs-Elysees.