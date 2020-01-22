«Талантлива как мама»: Дочь Галкина и Пугачевой спела на французском

Звездные родители Максим Галкин и Алла Пугачева поделились с подписчиками трогательным видео. На нем их дочь Елизавета исполняет известную французскую песню Les Champs-Elysees под фортепиано.

«Держишься? Давай!» — подбодрила дочку Примадонна.

Лиза с легкостью поет на иностранном языке и отлично держится перед камерой. В завершении малышка с улыбкой танцует для мамы. Талантливая Елизавета не в первый раз демонстрирует свои певческие навыки: буквально недавно она исполнила хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» в честь дня рождения Раймонда Паулса.

Instagram @maxgalkinru

Звездные коллеги Пугачевой пришли в восторг от музыкального номера девочки и засыпали Лизу комплиментами. Фанаты поддержали кумиров и отметили талант, красоту и бесконечное обаяние малышки.

«Лизочка просто невероятная! Невозможно не любить!» — написал Игорь Николаев.

«Ну, какая молодец», — умилилась Яна Рудковская.

«Готова артистка», — прокомментировала Елена Воробей.

Музыкальные способности передались не только дочке Аллы Пугачевой, но и ее брату — шестилетнему Гарри Галкину. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мальчик исполнил легендарную песню Шарля Азнавура Tombe la neige и произвел впечатление на поклонников семьи.