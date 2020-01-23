«Суд» над Трампом будет проходить в ускоренном режиме

Сенат США одобрил процедуру суда над президентом Дональдом Трампом, которого демократы обвиняют в превышении полномочий. Разбирательства будут проходить в ускоренном режиме. Обвинению и защите дадут по 24 часа на то, чтобы изложить свои доводы.

Такой «скоростной» регламент, по мнению экспертов, прежде всего выгоден самому Трампу. Демократы могут просто не успеть выдвинуть против него серьезных обвинений. Впрочем, окончательное решение будет принимать Сенат, в котором у главы Белого дома большинство сторонников.

По прогнозам политологов, за импичмент Трампу проголосуют лишь 44 сенатора из 100. А этого для его отставки недостаточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине.