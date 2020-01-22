В Сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту Дональду Трампу. В ходе слушаний, демократы запросили расшифровки звонков и протоколы встреч американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но сенаторы, среди которых большинство сторонники Трампа — республиканцы, отклонили это требование.

На сами слушания отведены ровно сутки. За это время стороны изложат позиции, ответят на вопросы, затем проведут дебаты. На них решат, нужно ли вызывать свидетелей. После этого начнется голосование по статьям обвинения.

Процедуру импичмента Конгресс начал в сентябре после телефонных переговоров Трампа с Зеленским. Демократы настаивают, что американский лидер давил на украинские власти, чтобы те начали расследование против семьи его конкурента на выборах Джо Байдена. Сам Трамп свою вину отрицает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп прокомментировал начавшиеся слушания по его импичменту в Сенате.