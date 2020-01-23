Названы самые популярные у россиян туры в 2019 году

Специалисты отдела аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян туры в 2019 году, сообщает RT.

Самым востребованным направлением у наших соотечественников стала Турция. Почти половина туров от общего количества была продана именно в эту страну — 41,9%. Эта цифра превышает аналогичный показатель 2018 года на 3,6%. Эксперты отмечают, что стоимость путевок в Турцию выросла на 14%.

Второе место в списке популярности занял Кипр. Туры на остров в Средиземном море составляют 10,8% от общего числа.

На третьей строчке среди самых востребованных направлений Россия. На отечественные курорты было продано 10,6% путевок, что почти на 2% выше показателя 2018 года. В 2019 году стоимость отдыха в России стала дешевле на 25%.

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