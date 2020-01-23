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  4. Голикова не исключила возможности смены руководства ФСС

Голикова не исключила возможности смены руководства ФСС

, 9:38 | Нюра Незванова 100

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина председателем правления ПФР.

Фото: ТАСС / Саверкин Александр

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нет точных гарантий, что состав руководства Фонда социального страхования (ФСС) не претерпит изменений.

«Возможно, будет», - цитирует слова Голиковой агентство РИА Новости.

Однако кандидатуры она называть отказалась, так как не нужно «забегать вперед, это решение правительства».

Ранее появилась информация, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР) бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вероника Скворцова назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства.

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