Вызов Анастасии Волочковой бросил сын Никаса Сафронова пианист Сафронов-Затравкин. Звезда Instagram опубликовал на своей странице фото, на котором изображает подобие шпагата. Он стоит на одной ноге, а вторую — закинул на перекладину.

«Анастасия, я принимаю твой „шпагатный челлендж“!» — написал под снимком Сафронов-Затравкин.

Instagram @lukasafronovofficial

Выпад Луки стал ответом на бесчисленные публикации Волочковой. В собственном микроблоге балерина сделала шпагат своим клише, за что ее не раз критиковали подписчики. Сын известного художника довел ситуацию до абсурда. К ответному посту он добавил теги: «Да что вы знаете о шпагате?» и «Гибкость, которой завидует никто».

«Это феерично!»

«Мисс Грация»;

«Чувак, ты крут»;

«Да Волочкова не дотягивает до тебя!»

«Лука, вы молодец! Позитивно мыслите. И на ваш шпагат смотреть приятнее», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Никаса Сафронова рассказал о якобы изнасилованной его отцом аферистке с Украины.