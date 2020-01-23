У актрисы сериала «Улицы разбитых фонарей» украли дистроник с ее авто

Актриса театра «Буфф» в Санкт-Петербурге Кира Кауфман обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как стало известно 5-tv.ru, с ее автомобиля Mercedes сняли значок с логотипом и дистроник — систему «круиз-контроля». Пропажу Кауфман обнаружила 22 января около 18 часов. Стоимость ущерба оценена в 50 тысяч рублей.

Кира Кауфман снималась в нескольких эпизодах сериала «Улицы разбитых фонарей». Актриса участвовала в проектах «Мажор-2», «Чужой» и «Морские дьяволы».

Кира Кауфман работает в театре «Буфф» с 2006 года. Она окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2008 году.

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