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  4. Сотрудника караула Роскосмоса Юрия Гагарина ограбили в Москве

Сотрудника караула Роскосмоса Юрия Гагарина ограбили в Москве

, 12:33 | Карина Бернтгольц 62

Мужчина обратился в полицию, сообщив о пропаже денежных средств с банковской карты.

Фото: www.globallookpress.com © Jochen Tack

Сотрудник караула Роскосмоса Юрий Гагарин обратился в полицию после того, как с его банковской карты пропали денежные средства, сообщает РЕН ТВ. Как сообщил тезка легендарного космонавта правоохранительным органам, с его карты было произведено несколько транзакций подряд, хотя ее данные он никому не сообщал.

По предварительной информации, всего за один день злоумышленники сняли со счета Гагарина 20 тысяч рублей.

Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. Более подробная информация о произошедшем уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео неудавшейся попытки вооруженного ограбления банка в Санкт-Петербурге. Трое злоумышленников в розовых масках ворвались в организацию по адресу на улице Савушкина, дом 127 и в результате ушли ни с чем.

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