Таня Савичева, дневник которой стал символом блокадного Ленинграда, родилась 90 лет назад

Очень важные страницы истории сегодня вспоминали и в России. 90 лет назад родилась Таня Савичева — девочка, чей дневник стал, пожалуй, одним из самых страшных свидетельств Второй мировой войны. Записи, которые она вела с самого начала блокады Ленинграда, невозможно читать без содрогания.

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня», — это были последние строки дневника 11-летней девочки.

В разных регионах страны стартовала акция «Блокадный хлеб». Волонтеры раздают кусочки по 125 граммов. На таком пайке, в котором почти не было муки, а только лишь опилки, кора деревьев и жмых, нужно было продержаться целый день. То, что выпало на долю жителей осажденного Ленинграда, и сейчас вспоминается со слезами.

«Тяжело, тяжело говорить. И представить сложно себя на этом месте — уже поставить, наверное, невозможно. Жизнь другая наша была. Хлеб внукам своим оставлю. Приедут — обязательно все расскажу и покажу», — заверяют участники акции.

Когда Таня Савичева осталась одна, ее эвакуировали в поселок Шатки Нижегородской области. Там она и умерла — здоровье было сильно подорвано жизнью в блокадном городе. Теперь там действует мемориальный комплекс. Он посвящен не только автору знаменитого дневника, но и всем детям войны. А под Петербургом есть еще один памятник «Цветок жизни», напоминающий о детях блокадного Ленинграда. Там же установлены стеллы, которые изображают страницы дневника Тани Савичевой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады.