  1. Пятый канал
  4. Таня Савичева, дневник которой стал символом блокадного Ленинграда, родилась 90 лет назад

Таня Савичева, дневник которой стал символом блокадного Ленинграда, родилась 90 лет назад

, 20:25 Эфирная новость 53

Записи 11-летней девочки до сих пор остаются одним из самых ярких и пугающих свидетельств Второй мировой войны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС

Очень важные страницы истории сегодня вспоминали и в России. 90 лет назад родилась Таня Савичева — девочка, чей дневник стал, пожалуй, одним из самых страшных свидетельств Второй мировой войны. Записи, которые она вела с самого начала блокады Ленинграда, невозможно читать без содрогания.

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня», — это были последние строки дневника 11-летней девочки.

В разных регионах страны стартовала акция «Блокадный хлеб». Волонтеры раздают кусочки по 125 граммов. На таком пайке, в котором почти не было муки, а только лишь опилки, кора деревьев и жмых, нужно было продержаться целый день. То, что выпало на долю жителей осажденного Ленинграда, и сейчас вспоминается со слезами.

«Тяжело, тяжело говорить. И представить сложно себя на этом месте — уже поставить, наверное, невозможно. Жизнь другая наша была. Хлеб внукам своим оставлю. Приедут — обязательно все расскажу и покажу», — заверяют участники акции.

Когда Таня Савичева осталась одна, ее эвакуировали в поселок Шатки Нижегородской области. Там она и умерла — здоровье было сильно подорвано жизнью в блокадном городе. Теперь там действует мемориальный комплекс. Он посвящен не только автору знаменитого дневника, но и всем детям войны. А под Петербургом есть еще один памятник «Цветок жизни», напоминающий о детях блокадного Ленинграда. Там же установлены стеллы, которые изображают страницы дневника Тани Савичевой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.95
0.12 68.69
0.17
Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят

Последние новости

21:26
Осужденная в РФ израильтянка не стала подавать прошение о помиловании
21:13
«Водили за нос»: Кристина Асмус рассказала о подставе от своей бывшей помощницы
20:56
ГИБДД разъяснила новые правила регистрации автомобилей
20:49
Online-карта распространения коронавируса появилась в сети
20:46
Китайский Новый год: Как и когда отметить?
20:38
Почему Зеленский в Израиле пренебрег участием в мероприятии в память о холокосте

Сейчас читают

Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]