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Осужденная в РФ израильтянка не стала подавать прошение о помиловании

, 21:26 | Сергей Зеленский Видео 9

Ранее Владимир Путин заверил мать Наамы Иссахар, что «все будет хорошо».

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Фото, видео: Twitter @ru_rbc

Осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала подавать президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании. Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, девушка надеется, что обращения ее матери Яффы Иссахар и руководства Израиля к российскому лидеру достаточно.

Кроме того, навестившая осужденную Москалькова отметила, что у той нет претензий к условиям содержания и оказанию ей медицинской помощи.

В свою очередь адвокат гражданки Израиля Вадим Клювгант считает, что ее выход на свободу может уже скоро произойти.

«Мы очень надеемся, что этот результат в виде освобождения совсем не за горами, поскольку сегодня мы услышали, что президент России уже дал обещание маме Наамы, что все будет хорошо», — приводит его слова RT.

Ранее в рамках рабочей поездки в Израиль президент России Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, чья дочь Наама осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков. После беседы с женщиной российский лидер заявил, что ситуация разрешится благополучно.

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