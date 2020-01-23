Авиакомпания S7 проинструктировала экипажи в связи с новым коронавирусом

Российская компания S7 Airlines проинформировала экипажи самолетов о симптомах появившегося в Китае нового коронавируса 2019-nCov и довела до их сведения рекомендации Роспотребнадзора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В S7 уточнили, что каких-либо конкретных указаний от ведомства не получали, только общую информацию о вирусе и рекомендацию перепроверить аптечки.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением нового вида вируса Россия усилила санитарный контроль на границах, а в российских аэропортах проверяют состояние здоровья пассажиров, прибывающих рейсами из Китая. По последним данным, жертвами коронавируса стали уже 18 человек, зарегистрированы более 600 зараженных.

Тем временем в интернете появилась специальная online-карта, на которой отмечаются только подтвержденные случаи нового заболевания, таким образом можно следить за распространением 2019-nCov в мире.