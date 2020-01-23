  1. Пятый канал
  4. Авиакомпания S7 проинструктировала экипажи в связи с новым коронавирусом

Авиакомпания S7 проинструктировала экипажи в связи с новым коронавирусом

, 23:13 | Светлана Александрова 52

В российских аэропортах начали проверять состояние здоровья прибывающих из Китая пассажиров.

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Российская компания S7 Airlines проинформировала экипажи самолетов о симптомах появившегося в Китае нового коронавируса 2019-nCov и довела до их сведения рекомендации Роспотребнадзора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В S7 уточнили, что каких-либо конкретных указаний от ведомства не получали, только общую информацию о вирусе и рекомендацию перепроверить аптечки.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением нового вида вируса Россия усилила санитарный контроль на границах, а в российских аэропортах проверяют состояние здоровья пассажиров, прибывающих рейсами из Китая. По последним данным, жертвами коронавируса стали уже 18 человек, зарегистрированы более 600 зараженных.

Тем временем в интернете появилась специальная online-карта, на которой отмечаются только подтвержденные случаи нового заболевания, таким образом можно следить за распространением 2019-nCov в мире.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.95
0.12 68.69
0.17
Два женских знака зодиака, которые не созданы для работы

Последние новости

0:15
Индексацию пенсий работающим пенсионерам зафиксируют в Конституции
23:59
Самой красивой бабушкой Европы стала жительница Рязани — фото
23:48
Два женских знака зодиака, которые не созданы для работы
23:35
Фанаты ополчились на Бейонсе за отсутствие в новой коллекции одежды размеров ХХL
23:20
Толпа на толпу: подробности массовой драки в Петербурге
23:13
Авиакомпания S7 проинструктировала экипажи в связи с новым коронавирусом

Сейчас читают

Фанатки звезды «Великолепного века» Озчивита боятся, что он может уйти из кино
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]